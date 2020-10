Coronavirus, protesta di bar e pub davanti alla Regione Lazio: 100 litri di birra nelle fogne

ROMA – Più di cento litri di birra versati nelle fogne. Questa l’azione dimostrativa messa in campo da un gruppo di ristoratori e gestori di pub e bar che questo pomeriggio hanno protestato davanti alla sede della Regione Lazio, alla Garbatella. I manifestanti, circa un centinaio di persone, hanno svuotato alcuni grandi fusti dentro una grata presente davanti all’ingresso del palazzo.

“In questa azione- ha spiegato uno dei portavoce della protesta, Patrick Pistolesi, del Drink Kong- abbiamo gettato tutto l’invenduto che abbiamo nei nostri locali. Un simbolo di quello che siamo costretti a buttare e di quello che non si può più vendere. Stasera chiediamo alle Istituzioni uguaglianza, aiuti e di smetterla con questa discriminazione contro di noi, che siamo quelli che hanno investito più di tutti per cercare di lavorare in sicurezza. Se arriveranno misure drastiche chiediamo aiuti ma non vogliamo più essere demonizzati e chiediamo di fermare questo terrorismo psicologico nei nostri confronti e nei confronti dei nostri clienti”.

Tanti anche i cartelli esposti, da “Il Governo gioca e noi chiudiamo”, a “Sciopero fiscale” e “Ora Basta”. “Zingaretti dove sei?” hanno poi scandito in coro i manifestanti prima di lanciare critiche dai megafoni anche contro la stampa. Subito dopo fiumi di birra, circa 100 litri, sono stati versati nelle grate.