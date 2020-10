VIDEO | “Ci togliete anche le mutande”: bariste da Bologna mandano slip mutande a Conte

“CON LA CHIUSURA ALLE 18 PERDIAMO METÀ DELL’INCASSO GIÀ RIDOTTO”

L’obiettivo dell’iniziativa organizzata oggi è “farci vedere, perchè i nostri clienti e il quartiere capiscano che abbiamo bisogno di lavorare come tutti”, spiega Simonetta. Prima dell’emergenza Covid, il volume di affari di “Miky e Max” si aggirava sui 40.000 euro al mese, poi è crollato del 60% e ora imponendo la chiusura alle 18 “ci tagliano più della metà dell’incasso” rispetto all’ultimo periodo, fa i conti la barista.

“CI ASPETTAVAMO DI POTER LAVORARE FINO ALLE 21”

I ristori promessi dal Governo? “Non chiediamo soldi”, sottolinea Simonetta: “Se anche ci danno 6.000 o 10.000 euro”, visti gli incassi precedenti e le spese che comunque vanno affrontate, “cosa ce ne facciamo? Possiamo ringraziare, ma non serve a niente”. Perchè il coprifuoco serale vuol dire che “dalle 14.30 o 15 in poi non fai nulla”, allarga le braccia la portavoce delle quattro socie, che portano avanti il bar insieme a due dipendenti in cassa integrazione da marzo. Dopo il primo lockdown “abbiamo cercato di comportarci sempre come ci è stato chiesto, pensando di non arrivare a questo punto. Ci aspettavamo un orario un po’ ridotto– continua Simonetta- ma almeno fino alle 21“.

Il Dpcm “spara nel mucchio, secondo molti di noi era meglio controllare e punire chi non è virtuoso, mentre così danno la colpa a tutti”, protesta la barista, raccontando che negli ultimi mesi i controlli da “Miky e Max” ci sono stati ma senza mai un verbale. Anzi, “molti vengono da noi perchè si sentono tranquilli- afferma Simonetta- visto che c’è il dehor e perchè vedono che noi in continuazione puliamo tavoli, sedie e stiamo attente“. L’iniziativa in via Orfeo, intanto, si distingue rispetto alle altre proteste del settore, compresa quella in corso proprio stamattina in piazza Maggiore. “Noi abbiamo cercato di fare una cosa nel quartiere”, spiega Simonetta: “Non volevamo prevaricare la piazza delle associazioni, quello a cui noi teniamo moltissimo è che le persone normali, della strada, capiscano che andare al bar e al ristorante non serve solo a noi ma a tutti”. Perchè molti, continua la barista, “ci dicono ‘avete frodato il fisco e fatto un casino di soldi, adesso vi lamentate perchè vi chiudono’. Ma non è così, noi ci siamo fatte carico di fare impresa e c’è il rischio d’impresa, ma questo va ben oltre”.

“L’ASPORTO NON CI CONVINCE, FAREMO IL BRUNCH DEL SABATO”

E’ necessario, quindi, puntare su nuove formule. L’asporto? “Non sono convinta, ci sono già i negozi di vicinato e in altre zone c’è chi passa con la bici e la birra fredda“, spiega Simonetta. Però “faremo una merenda di quartiere itinerante”, dice Simonetta, coinvolgendo altri locali in modo che ognuno proponga le proprie specialità. In più, “Miky e Max” inaugurerà il brunch del sabato. Basterà? “Il pensiero non è mai di chiudere- risponde Simonetta- ma sempre di tirare avanti”.