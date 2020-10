Primo ciak per ‘Nudes’, serie tv sul revenge porn di Laura Luchetti

ROMA – Sono iniziate a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e Bologna le riprese della serie ‘Nudes’, primo progetto televisivo di Laura Luchetti (regista di ‘Fiore Gemello’) e remake italiano del teen drama norvegese omonimo, prodotto in collaborazione con Rai Fiction per Rai Play, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

DI COSA PARLA ‘NUDES’

La storia, in dieci episodi da venti minuti, ruota attorno alle esperienze di un gruppo di teenager che si ritrova a fare i conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale, addentrandosi nell’insidioso mondo dei social media attraverso un linguaggio intimistico e il punto di vista dei suoi giovani protagonisti. La serie affronta il tema del ‘revenge porn‘ con sguardo realistico e moderno rivolto agli adolescenti, ma aprendo gli occhi anche al pubblico adulto sui pericoli del rapporto tra internet e sessualita’ dei teen. L’obiettivo e’ narrare le conseguenze di un gesto spesso fatto con superficialita’, senza consapevolezza. La sua forza e’ farlo dal punto di vista dei ragazzi: senza filtri, con disarmante, dura e commovente sincerita’. Senza puntare l’indice ne’ verso chi commette il gesto ne’ su chi lo subisce, ma mostrando quanto, negli adolescenti, il pensiero e il giudizio sulle cose sia ancora acerbo, in formazione. Quanto un’azione compiuta con leggerezza possa dimostrarsi devastante e incontenibile.