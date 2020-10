Coronavirus, centinaia di taxi invadono piazza del Plebiscito a Napoli

NAPOLI – Piazza del Plebiscito è invasa da decine di taxi, scuolabus, mezzi Ncc e anche bus turistici. Gli autisti sono davanti all’ingresso della prefettura di Napoli per chiedere che il governo ascolti le loro richieste. Non si dicono soddisfatti delle misure previste nel decreto Ristori e contestano i provvedimenti introdotti con Dpcm e ordinanze regionali per contrastare la seconda ondata del virus.

La protesta dei tassisti, iniziata lunedì sera, è proseguita per tutta la notte.

Alle auto bianche si sono aggiunte stamattina gli scuolabus, gli autobus turistici e gli Ncc. Sono centinaia i mezzi che occupano la piazza.

