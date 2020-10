Covid, l’appello di Fontana: “Andate dal medico di base, molti accessi inutili al Pronto soccorso”. E insiste: “Situazione sotto controllo”

MILANO – “Prima di andare al pronto soccorso si rivolgano al loro medico di base, perché la notizia che arriva da molti presidi è proprio che molte persone entrano al pronto soccorso senza che sia necessario”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana smorza le notizie che parlano di presidi ospedalieri lombardi in affanno, sottolineando, durante un collegamento su RaiNews24, che la situazione, nonostante quello che si dice, “è sotto controllo”.

Il governatore cerca di tranquillizzare anche rispetto ai numeri, che in molti equiparano a quelli della scorsa primavera. “Non bisogna mai dimenticare il numero dei tamponi che si fanno oggi rispetto a quello che si facevano a febbraio e a marzo: allora noi facevamo in media 8/10.000 tamponi, oggi siamo intorno ai 30/32.000 quindi non dobbiamo lasciarci spaventare dai contagi, dobbiamo controllare la situazione degli ospedali, quello sì”.

