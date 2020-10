Tg Cinema, edizione del 28 ottobre 2020

– SYDNEY SIBILIA PORTA IN SALA E SU NETFLIX ‘L’ISOLA DELLE ROSE’

A tre anni da ‘Smetto quando voglio – Ad honorem’, Sydney Sibilia porta sullo schermo ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’. Il film originale Netflix, prodotto da Groenlandia, arriva a dicembre in sala (compatibilmente con la riapertura dei cinema), e sulla piattaforma dal 9 dicembre. Ambientato nella primavera del 1968, la pellicola racconta la storia vera di Giorgio Rosa, interpretato da Elio Germano. Il giovane ingegnere ha un sogno: costruire un’isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e proclamarla Stato indipendente. Un luogo in cui non ci sono regole e in cui l’unico valore è la libertà. Nel cast anche Luca Zingaretti, Matilda De Angelis e Fabrizio Bentivoglio; – KATE WINSLET RECITA IN APNEA PER ‘AVATAR 2’ DI CAMERON In apnea per sette minuti e quattordici secondi. Questo è il record di Kate Winslet sott’acqua per preparare il ruolo scelto per lei in ‘Avatar 2’: l’atteso sequel diretto da James Cameron, al cinema nel 2022. Dopo ‘Titanic’ nessuna ‘sfida bagnata’ è impossibile per l’attrice. La Winslet è apparsa in uno scatto, pubblicato su Instagram dal produttore Jon Landau, che la ritrae immersa in una grande vasca con indosso l’attrezzatura necessaria per riprodurre gli effetti speciali sul grande schermo;

– ‘LE STREGHE’ DI ZEMECKIS ARRIVANO IN DIGITALE DAL 28 OTTOBRE

‘Le Streghe’, il romanzo di Roald Dahl, torna sullo schermo per la seconda volta. Dopo l’adattamento del 1990 ‘Chi ha paura delle streghe?’ con Anjelica Huston, il premio Oscar Robert Zemeckis dà una nuova vita alle pagine di Dahl ne ‘Le Streghe’. Dal 28 ottobre disponibile per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme con Warner Bros., il film racconta di un giovane orfano che va a vivere con la sua adorata nonna in Alabama, interpretata da Octavia Spencer. Un giorno, però, i due si imbattono in un gruppo di streghe malefiche e glamour, che odiano i bambini, capitanate dalla Strega Suprema, interpretata da Anne Hathaway. ‘Le Streghe’, coprodotto da Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron, è un family movie avvincente, con un leggero tocco horror, a ritmo di una colonna sonora impossibile da non cantare e ballare;

– ‘THE MIDNIGHT SKY’ DI E CON GEORGE CLOONEY ARRIVA SU NETFLIX

A tre anni da ‘Suburbicon’, George Clooney è tornato dietro la macchina da presa per dirigere ‘The Midnight Sky’, l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily Brooks-Dalton ‘La distanza tra le stelle’. Dal 23 dicembre su Netflix, il film è un racconto post-apocalittico che segue Augustine, interpretato da Clooney. È uno scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully, interpretata da Felicity Jones, e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale.