Porta un mazzo di fiori davanti a un cinema: “Fatelo in tutta Italia”

“Sono Emanuele, studente universitario del Dams- si legge nella lettera- sono dispiaciuto e amareggiato per la chiusura di cinema e teatri, la ritengo una vera e propria ‘morte della cultura’, oltre al bisogno lavorativo delle persone che viene trascurato”. Per questo, “propongo un gesto pacifico”, continua la lettera: “Posate un fiore, una lettera, un oggetto significativo davanti ai luoghi di aggregazione culturale per simboleggiarne la morte che questa chiusura sta provocando”. Un modo, spera l’autore, per provare a produrre “una possibile svolta concreta da parte dell’attuale Governo”. Un gesto “sincero, commovente e così delicato”, commenta l’Odeon: “Una lettera che racconta tutto il disagio e la preoccupazione di un giovane per il presente e per il futuro. Emanuele rappresenta tutto l’amore per la cultura e tutti quelli che la amano. Cosa ci sentiamo di dirvi? Condividete, condividete, condividete”.