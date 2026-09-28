Nations League, l’Italia piega la Turchia per 4-1

ROMA – L’Italia di Roberto Mancini piega la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1 e ottiene i primi tre punti nella seconda giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Dopo la sconfitta subita contro il Belgio all’esordio, gli Azzurri si rialzano all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa.

Il Ct affida l’attacco ai fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, insieme a Raspadori, mentre per difesa e centrocampo le novità sono Kayode a Fagioli. Subito convincente l’Italia con una conclusione in area di Raspadori, dopo 5 minuti di gioco, terminata di poco a lato. Al 9′ arriva il gol di Bastoni, che sfrutta una deviazione di Celik, sul calcio d’angolo di Ruggeri, per concludere di sinistro a rete. Al 22′ il raddoppio con un’azione corale conclusa da Frattesi, dopo la respinta del portiere Bayindir sulla conclusione di Kayode. Ed è proprio il difensore del Brentford che realizza, 5 minuti dopo, il suo primo gol con la Nazionale. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per l’Italia e con Montella contestato dai tifosi turchi.

Nella ripresa dentro Cambiaghi al posto di Raspadori. La Turchia torna in campo più convinta e accorcia le distanze al 47′ con Yilmaz. Immediata è la risposta degli Azzurri che, al 50′, si portano sul 4-1 con il gol di testa di Pio Esposito, che mette in rete il pallone dopo il palo colpito da Tonali. Al 63′ arriva il secondo cambio per Mancini: dentro il centrocampista Doumbia fuori Sebastiano Esposito. Al 75′ spazio per Scamacca e Romano al posto di Pio Esposito e Fagioli. All’82’ esce anche Frattesi ed entra Di Lorenzo. Sono poche le emozioni nel finale con la Nazionale italiana che gestisce il match e conquista una vittoria meritata.

Nell’altro confronto del gruppo 1 la Francia ha battuto il Belgio 1-0 e guida la classifica con 6 punti, seguono Belgio e Italia a 3 e la Turchia a 0. La prossima partita della squadra di Mancini è in programma venerdì, 2 ottobre alle 20.45, contro la Francia allo Stade de France.

MANCINI: “TUTTI HANNO FATTO UNA GRANDE PARTITA”

“Tutti quanti hanno fatto una grande partita. Raspadori è uscito per un problema, quindi l’abbiamo cambiato alla fine del primo tempo. La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla. Sono stati bravi tutti. Raspadori ha fatto bene, è andato a cercare lo spazio che gli avevo detto di cercare. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa, poi andremo a giocare a Parigi”. Lo ha dichiarato il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, al termine della partita.

(Foto da X @Azzurri)