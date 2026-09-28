Suppletive Reggio Calabria, Vannacci: “Infranto il muro del 10% senza aver rinculato di un millimetro”

ROMA – “Infrangere il muro del 10% alle prime elezioni col simbolo di Futuro nazionale. Futuro Nazionale vola e conquista l’11%. Senza aver mai rinculato di un millimetro: remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l’aborto non è un diritto, importazione dell’energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana. Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature”. Lo scrive sui social Roberto Vannacci commentando il risultato di Futuro Nazionale alle suppletive per la Camera dei deputati del Collegio 5 Reggio Calabria-Locri.

Per le elezioni suppletive della Camera dei deputati a prevalere è stato il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51,02% (38.359 voti). Il centrosinistra con Frank Benedetto ha concluso con il 36,59% (27.511 voti). Domenico Giannetta, candidato di Futuro nazionale, ha ottenuto il 10,94% (8.266 voti). Francesco Toscano con Democrazia sovrana popolare ha ottenuto l’1,44% (1.085 voti).

Complessivamente si sono recati ai seggi 77.165 elettori, pari al 22,34% degli aventi diritto al voto.