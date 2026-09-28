Imprese, all’Ara Pacis si parla di export al convegno di Libero

ROMA – All’interno del centro convegni del museo dell’Ara Pacis di Roma si è svolto questo pomeriggio il convegno ‘Campioni del Mondo: Competitività, Export e Strumenti per la Crescita Globale delle Imprese‘, un dibattito promosso da Libero Quotidiano. L’incontro, condotto dal direttore Alessandro Sallusti e dal giornalista Sandro Iacometti, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del settore finanziario e del mondo imprenditoriale per analizzare le opportunità e le strategie necessarie a rafforzare la presenza internazionale delle aziende italiane.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto fare sapere che “l’export e il commercio estero rappresentano una componente fondamentale della nostra economia. Per questo mi impegno ogni giorno affinché le imprese italiane possano conoscere e cogliere le tantissime opportunità che offrono i mercati internazionali”.

“L’Italia- ha aggiunto- ha una straordinaria capacità di penetrare i mercati grazie alla diversificazione e alla grande varietà della nostra offerta produttiva. Abbiamo prodotti e competenze per competere praticamente in ogni settore. Per questo abbiamo scelto di diversificare sempre di più i mercati di destinazione, guardando alla Cina, al Canada, all’India e a molte altre aree del mondo. Seguiamo giorno e notte le nostre imprese in giro per il mondo, con decine di funzionari diplomatici impegnati a tempo pieno per accompagnarle sui mercati esteri. Le nostre ambasciate sono diventate veri e propri trampolini di lancio per le imprese italiane. Stiamo mettendo a sistema tutte le aziende e gli strumenti pubblici che accompagnano l’internazionalizzazione e l’export e organizziamo decine di incontri per favorire il rapporto tra imprese, ambasciate e sistema Paese. Anche i settori dell’industria culturale, creativa e sportiva rivestono un’importanza crescente e rappresentano straordinarie opportunità per promuovere l’Italia nel mondo. Crediamo che nel campo dell’export il nostro Paese possa dare il meglio di sé. Il mio obiettivo è chiaro: non lasciare mai sola un’impresa italiana che opera oltre i nostri confini”.

In sala era presente il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi che, intervistata da Sallusti, ha parlato dell’attuale situazione dell’export italiano. “I dati- sono state le sue parole- confermano l’efficacia del lavoro che il Governo sta portando avanti e restituiscono un quadro molto incoraggiante per il nostro commercio internazionale. È un risultato che nasce da una forte sinergia tra istituzioni, imprese e tutti gli attori del Sistema Paese, che lavorano insieme per sostenere la competitività e rafforzare la presenza italiana sui mercati esteri. Penso in particolare al ruolo di Simest, Ice, Cassa depositi e prestiti, Sace e Unioncamere, impegnati con grande intensità nell’accompagnare le nostre aziende nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e nella promozione del Made in Italy nel mondo. Un riconoscimento particolare va naturalmente ai nostri imprenditori, che con orgoglio, capacità e concretezza continuano a investire, innovare e portare l’eccellenza italiana sui mercati internazionali. Come Governo continueremo a lavorare per creare nuove opportunità e sostenere le imprese italiane nelle sfide globali”.

A seguire, lo spazio intitolato ‘La forza del Made in Italy‘ ha dato vita a un confronto moderato da Sandro Iacometti, che ha visto la partecipazione di Enrico Lemmo, Responsabile Trade Finance di Banco Bpm, e Lorenzo Liotta, Head of Sustainability di Simest.

In conclusione, il tema ‘L’altra faccia della globalizzazione‘ è stato affrontato nell’intervista di Alessandro Sallusti a Fausta Bergamotto, sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata agli investimenti esteri e alla gestione delle crisi industriali.

L’incontro ha confermato il ruolo centrale della qualità e dell’innovazione del Made in Italy nel panorama competitivo globale e l’importanza degli strumenti finanziari e delle strategie di sostenibilità a supporto delle imprese sui mercati esteri.