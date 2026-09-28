Omicidio Denis Bergamini: indagato il cugino dell’ex fidanzata

REGGIO CALABRIA – C’è una nuova persona indagata per l’omicidio di Donato Bergamini, detto Denis, il giovane calciatore del Cosenza calcio ucciso il 18 novembre 1989. Si tratta di “Roberto Internò, cugino oggi 65enne della ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, attualmente sotto processo per l’omicidio. L’uomo è oggi indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Cosenza”, si legge sul Corriere della Sera.
Al 65enne questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari. L’atto arriva all’esito delle indagini, coordinate dalla procura, eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Cosenza, su quanto avvenne 37 anni fa a Roseto Capo Spulico: il 65enne risulta indagato per concorso in omicidio.
Nell’ottobre del 2024, nell’ambito del processo sulla morte del calciatore, l’ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, è stata condannata in primo grado a 16 anni dalla Corte d’Assise di Cosenza. È ancora in corso il giudizio di secondo grado in Corte d’assise d’appello.