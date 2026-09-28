lunedì 28 Settembre 2026

Suppletive Reggio Calabria, Occhiuto: “Vannacci voleva la sua Sassonia? Preso a sassate elettorali”

Così il presidente della Regione Calabria commenta il risultato di Futuro Nazionale alle suppletive per la Camera dei deputati

di Mario VetereData pubblicazione: 28-9-2026 ore 19:59Ultimo aggiornamento: 28-9-2026 ore 20:06

REGGIO CALABRIA – “Vannacci è venuto qui pensando di rubare il capogruppo di Forza Italia che aveva raccolto 11mila preferenze alle regionali. Oggi Vannacci arriva a circa 7mila voti nel collegio. Significa che se almeno due terzi sono di Giannetta, ha preso il due o il tre per cento. Evidentemente su Vannacci si è parlato molto più di quanto era necessario. Pensava di venire in Calabria facendone la sua ‘Sassonia’, ritornerà in Calabria e verificherà che invece della Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale“. Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia Roberto Occhiuto commentando il risultato di Futuro Nazionale alle suppletive per la Camera dei deputati del Collegio 5 Reggio Calabria-Locri.

Per le elezioni suppletive della Camera dei deputati a prevalere è stato il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51,02% (38.359 voti). Il centrosinistra con Frank Benedetto ha concluso con il 36,59% (27.511 voti).
Domenico Giannetta, candidato di Futuro nazionale, ha ottenuto il 10,94% (8.266 voti). Francesco Toscano con Democrazia sovrana popolare ha ottenuto l’1,44% (1.085 voti).
Complessivamente si sono recati ai seggi 77.165 elettori, pari al 22,34% degli aventi diritto al voto.

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