Sicilia, foto AI del deputato dem Safina in divisa da detenuto, lui: “È violenza”

PALERMO – Una foto del deputato del Pd all’Ars Dario Safina in manette e con la divisa da detenuto è stata creata con l’intelligenza artificiale e diffusa sui social. A denunciare l’episodio è lo stesso Safina: “C’è un limite oltre il quale l’ironia smette di essere satira e diventa gogna – afferma -. Questa foto, costruita con l’intelligenza artificiale e diffusa sui social per figurarmi in manette e con la divisa da carcerato, non è un gioco innocuo: è un atto di violenza mediatica mirato a deformare la realtà e a distruggere la dignità di un uomo”.

La foto è stata diffusa per richiamare una vicenda giudiziaria che ha riguardato Safina due anni fa: “La stessa Procura della Repubblica, all’esito delle indagini, ha formalmente richiesto l’archiviazione della mia posizione – racconta -. Attualmente non esiste alcun rinvio a giudizio.

Il gip ha semplicemente disposto ulteriori approfondimenti d’indagine, come prevede la legge nei percorsi di garanzia. Essere iscritto nel registro degli indagati non equivale a una condanna né all’avvio di un processo, ma nell’aula del tribunale dei social network la presunzione di innocenza viene spazzata via con un clic”.

Safina poi aggiunge: “Chi ha realizzato e diffuso questa immagine ha scritto che lo faceva ‘solo per ridere e sdrammatizzare’. Chi mi conosce sa che la satira per me non è mai stata un problema, anzi sono il primo che si diverte e apprezza la sottile sagacia della satira intelligente – ancora il deputato trapanese del pd all’Ars -. Ma davanti a certe idiozie mi chiedo davvero, è questo il modo di ridere? È questo il modo di giocare sulla pelle e sulla reputazione delle persone? L’impatto di un’operazione del genere è devastante. Lo è sul piano personale, affettivo e professionale. Penso a quello che provano i miei figli nel vedere il volto di loro padre accostato a quello di un detenuto in catene”.

“Penso all’angoscia di mia moglie, al dolore sordo dei miei genitori, costretti a subire l’umiliazione pubblica di una menzogna grafica spacciata per goliardia. La gogna digitale non colpisce mai una sola persona, travolge intere famiglie, ferisce gli affetti più cari e intossica il dibattito pubblico. La politica e il confronto civile non possono scendere a questo livello – conclude -. Usare la tecnologia per fabbricare false immagini di arresti e condanne significa avvelenare i pozzi e calpestare la vita degli altri. Non posso e non voglio far finta di niente, non solo per me stesso e per i miei affetti più cari, ma per rispetto delle istituzioni che rappresento e di chiunque rischi di finire incastrato in questo cinico tritacarne digitale. Auguro a questo ‘signore’ di non trovarsi mai in difficoltà e incontrare una persona così insensibile come lo è stato lui”.