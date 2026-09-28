Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 28 settembre 2026

CASTELPORZIANO. FESTA DEL SOCIALE CON MATTARELLA

Si è tenuta oggi nella Tenuta di Castelporziano la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39mila persone tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta “una palestra di civiltà e di solidarietà”. Mattarellla ha quindi lanciato un messaggio al Paese per “rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini”. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea: “Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate”.

PAPA A METZ: RELAZIONI BARBARE, NO ALL’ILLUSIONE DEL RIARMO

“Le relazioni tra gli Stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato”. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l’eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell’Europa. Il Pontefice ha messo in guardia dall’illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti: servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un’integrazione reale, capace di trasformare l’incontro tra culture in un’occasione di crescita e pace duratura.

LILIANA SEGRE: BASTA DIVISIONI SUL DDL ANTISEMITISMO

Liliana Segre chiede unità sul Ddl Antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre “una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l’immagine dell’Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell’odio”, ha detto la senatrice. “Le parole della senatrice meritano un approfondimento”, ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano.

USTICA. ASSOCIAZIONE VITTIME: FRANCIA, NATO E USA DIANO RISPOSTE, NO ARCHIVIAZIONE

“Ustica non si archivia”: è il messaggio lanciato dal Senato dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell’udienza sulla richiesta di archiviazione dell’inchiesta. Due le principali novità emerse: l’opposizione ufficiale all’archiviazione che presenterà l’Avvocatura dello Stato e il pressing del Governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e Nato. “Ottenere la verità – hanno ribadito i presenti – è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del Paese”.