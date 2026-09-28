Suppletive Reggio Calabria: Roscioli è al 53,62%. Meloni: “Premiata coalizione compatta e radicata”

REGGIO CALABRIA – Il centrodestra reggino ha già allestito il palco per i festeggiamenti relativi elle elezioni suppletive della Camera dei deputati. Dopo 263 sezioni scrutinate su 487 Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per il Collegio 5 Reggio Calabria-Locri è avanti con 23.241 voti (53,62%). Il candidato del centrosinistra e campo largo Frank Benedetto al momento ha ottenuto 15.621 (36,04%). Domenico Giannetta di Futuro nazionale 3.908 voti (9,02%). Francesco Toscano (Dsp) 574 voti (1,32%).

Fonte dei dati è Eligendo, il portale delle elezioni del ministero dell’Interno.

AFFLUENZA DEFINITIVA È DEL 22,34%

È del 22,34% l’affluenza definitiva alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio 5 Reggio Calabria-Locri dalle quali uscirà il sostituto di Francesco Cannizzaro, dimessosi anticipatamente da Montecitorio dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria.

MELONI: “PREMIATA UNA COALIZIONE COMPATTA”

“Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori“. Lo scrive sui social la Premier Giorgia Meloni.

OCCHIUTO: “ABBIAMO STRAVINTO”

“Abbiamo stravinto“. Lo grida Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, in un video diffuso sui social, dove si vede mentre abbraccia Francesco Cannizzaro e Fabio Roscioli.

TAJANI: “FI STRAVINCE, PILASTRO COALIZIONE FONDATA DA BERLUSCONI”

“Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto, nel nostro gruppo alla Camera, a Roscioli che nei prossimi mesi rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria. È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari. Siamo e ci confermiamo, anche in queste elezioni, un pilastro di quel centrodestra che Berlusconi ha creato, fondato e portato al successo. Benvenuto Fabio, e avanti Forza Italia!”. Così il vicepremier e leader Fi, Antonio Tajani sui social.

CRAXI (FI): PER ROSCIOLI AFFERMAZIONE NETTA, NESSUN ‘EFFETTO VANNACCI’

“L’affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito. Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall’altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non ad un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.

CANNIZZARO (FI): “ABBIAMO VINTO”

“Abbiamo vinto”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, commentando dal comitato elettorale del centrodestra il dato parziale, ma indicativo del voto delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel Collegio 5 Reggio Calabria-Locri.

AFFLUENZA REGGIO CALABRIA SUPERA MONZA 23, RESISTE RECORD SIENA 21

Le elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio 5 Reggio Calabria-Locri con la loro affluenza definitiva al 22,34% raggiungono il secondo gradino del podio per la percentuale più alta tra le suppletive votate da sole dal 2020, escludendo dunque quelle in abbinamento a regionali, referendum e comunali.

Il record di affluenza per le suppletive resta quello fatto registrare a Siena nel 2021 (35,6%) dove è stato eletto l’allora segretario nazionale del Pd Enrico Letta. Superata la performance del 2023 di Monza, ferma al 19,23%.

Rispetto alle politiche 2022 nello stesso collegio reggino il calo è di 27,1 punti (dal 49,40%, allora in un solo giorno).