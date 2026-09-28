Il Siap celebra 40 anni e riunisce a Rimini gli Stati Generali

RIMINI – Si svolge a Rimini, dal 28 al 30 settembre, presso l’Hotel Ambasciatori, l’11° Consiglio Generale Nazionale del Siap e gli Stati Generali del personale della Sicurezza Pubblica, nel quarantesimo anniversario della fondazione del sindacato (1986-2026). Tre giornate dedicate alle trasformazioni della sicurezza, al ruolo della Polizia di Stato, delle Autorità civili di pubblica sicurezza e alle condizioni professionali, economiche e sociali del personale in uniforme.

I lavori sono aperti dalla relazione del segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani, e l’intervento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Il confronto vedrà poi la partecipazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e del segretario nazionale dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Enzo Marco Letizia.