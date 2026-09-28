Uk, rilasciati su cauzione i 5 arrestati per il presunto attentato alla base militare. Iran nega qualsiasi coinvolgimento

ROMA – Il capo della polizia antiterrorismo Laurence Taylor ha riferito che i cinque uomini arrestati nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford sono stati rilasciati su cauzione, dopo essere stati sottoposti a “lunghi interrogatori”. A diffondere le dichiarazioni dell’ufficiale è stata anche l’emittente Bbc.

Al momento da Teheran – tramite l’ambasciata iraniana a Londra – negano “categoricamente” qualsiasi coinvolgimento, e la polizia per l’antiterrorismo

britannica chiarisce: “Siamo ben consapevoli delle speculazioni sul movente dell’incidente e delle questioni geopolitiche che ne stanno scaturendo”.

D’altronde al momento si sa solo che cinque britannici tra i 23 e 25 anni sono stati arrestati tra sabato e domenica con l’accusa di stare pianificando un attentato e che oggi sono stati rilasciati su cauzione. È stata la polizia locale a intercettarli e fermarli, dopodiché sono stati incriminati per possesso illegale di materiale esplosivo. Secondo elemento importante, la base di Fairford, utilizzata da tempo anche dagli Stati Uniti ,è stata impiegata anche per lanciare attacchi verso l’Iran. L’ex premier Keir Starmer non poté negare all’allegato Trump l’uso delle basi Raf ma a marzo – subito dopo lo scoppio della guerra – ha cercato di rifiutargliele, per poi cedere a giugno.