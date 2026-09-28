Nasce un nuovo stadio della Roma, e “lo chiameremo Di Bartolomei”

ROMA – Le vie della burocrazia sono (quasi) finite, e portano tutte a Roma. Annus domini 2029, dicono. Magari un paio di più, ma che importa: la Roma avrà lo stadio tutto suo, stavolta è certo. Mezza città sospira al nuntio vobis gaudium magnum di Gualtieri. A Pietralata il futuro, mentre l’Olimpico sfuma nella memoria di chi ancora lo riempie ogni weekend, ogni serata di coppa. I tifosi della Roma raccolgono la notizia, e la ruminano. In molti preferiscono tacere, come una forma di scaramanzia, o di pudicizia: in fondo casa è sempre la stessa, la prossima è un rendering impalpabile. Andrea Salerno non se lo immagina nemmeno, ma il clic della memoria scatta al passato immediatamente: “La prima volta all’Olimpico, quando era scoperto. Era bellissimo”.

Abbiamo parlato al telefono con un po’ di voci che si perdono nel tifo e tornano a casa straziate per i gol (in questo momento storico tanti, tantissimi) o per gli improperi, immancabili. Il tono è basso perché l’attesa è fatalismo, nella Capitale. E’ endemica. E “da qui a tre anni chi lo sa”, dice il direttore di La7. Ma “il vero tifoso della Roma è per sua natura paziente, disposto ad aspettare”, aggiunge Massimo D’Alema. “E va allo stadio in tutte le condizioni, si è romanisti nella buone e della cattiva sorte”.

La sorte ora ha virato, pare, verso una direzione unica. “Basta che sia vincente”, indica Maurizio Gasparri. Che sceglierebbe un battesimo dritto per dritto: “Siamo Roma”, lo chiamerebbe. Un nome identitario, e fisiologicamente bipartisan, visto che Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio lo chiamerebbe “Roma Mia”, “perché deve esaltare l’appartenenza alla città e ai tifosi che sono sempre l’unico vero valore aggiunto”.

D’Alema è “lieto, perché nel calcio moderno lo stadio nuovo è una condizione non negoziabile. Finalmente anche Roma si mette al passo”. Anche se lui, come altri che abbiamo sentito, avrebbe preferito il binomio romantico: l’Olimpico alla Roma, il Flaminio alla Lazio. “Senza costruire il terzo stadio”, dice Salerno. “Che comunque, a quanto pare, arriverà prima della metropolitana”, scherza.

D’Alema non ne poteva più della pista d’atletica, che rende ancora oggi la struttura “non adatta al calcio”. E anche Mirko Matteucci, l’ex immarcabile tassista della squadra di Propaganda, con Zoro, dell’Olimpico ha una visione annacquata da “tutta la pioggia che abbiamo preso all’Olimpico, quando era ancora cabriolet. Lo vorrei senza pista quello nuovo, all’inglese. E lo farei anche più piccolo. Tanto pure se lo fanno più grande i romanisti lo riempirebbero lo stesso”.

Cento vorrebbe evitare che la nuova struttura diventi “uno stadio per le élite, troppo caro e quindi poco accessibile alle fasce popolari. Lo vorrei davvero ecosostenibile accogliendo anche le richieste di tanti cittadini e associazioni con un occhio particolare alla mobilità e alla transizione energetica”.

Ma nel sondaggio del tutto improvvisato che abbiamo azzardato, anche chi s’è ritratto non ha negato un nome nell’anonimato. Uno e uno solo. “Lo chiamerei Stadio Agostino Di Bartolomei”. Un mini-plebiscito.