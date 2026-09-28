Abodi sul caso Malagò: “Le regole vanno rispettate, soprattutto da chi le ha fatte”

ROMA – Il caso Malagò è ancora lì sul tavolo del Coni, uno spinoso fascicolo aperto mentre Ceferin lo difende e Buonfiglio gli risponde. Il ministro dello Sport Abodi lascia sul selciato solo qualche briciola d’intenzione, provando a disinnescare il bubbone del non-tesseramento che va gonfiandosi.

“E’ un tema tutto sportivo e guai a renderlo diverso dalla dimensione in cui vive – dice Abodi – Il Coni dovrebbe aiutare alcuni aspetti formali che non sono irrilevanti, perché la forma è sostanza e perché le regole vanno conosciute soprattutto da chi le ha fatte e poi rispettate. Dopodiché, non c’è soltanto questo tema. Mi sembra che sia tutto molto polarizzato su questo argomento, che è molto importante, ma ce ne sono altri”.

“Io vorrei vedere i tavoli di lavoro, vorrei vedere comunque affrontare le problematiche che il sistema calcio deve affrontare. E sembra tutto sospeso in attesa di una valutazione del Coni, che avverrà perché ritengo che nei prossimi giorni verrà, ma non capisco come mai tutto il resto non proceda. Io credo che anche le componenti vogliano che si discuta dei problemi, piuttosto che del tema del tesseramento”.

Per esempio c’è la questione stadi da ristrutturare o costruire in tempo per gli Europei 2032. Abodi annuncia che “tra tre giorni presenteremo la lista definitiva degli stadi per Euro 2032 all’Uefa. Sarà poi questo organismo che deciderà quali saranno le città scelte”.