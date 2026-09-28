VIDEO | Ma chi sono quei tre signori premiati agli Mtv Awards?

ROMA – Gli Mtv Video Music Awards 2026 si sono chiusi decisamente con il trionfo delle due icone bionde del pop, Madonna e Taylor Swift. La cerimonia delle premiazioni al Peacock Theater di Los Angeles, con la conduzione di Snoop Dogg, ha visto protagoniste assolute le due artiste. In particolare Madonna, a 68 anni e a distanza di 23 anni dalla sua ultima performance ai VMAs, è stata incoronata durante lo show vincendo ben 7 premi, tra cui Artista dell’anno.

La seconda ha conquistato il riconoscimento più ambito della serata, Artist Director Honours, più il prestigioso ‘Video dell’anno’ (con The Fate of Ophelia”), consolidando il suo primato come artista più premiata nella storia dei VMA . Il suo è un traguardo da record con 33 premi conquistati nel corso della carriera è l’artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Awards, superando nettamente Beyoncé, ferma a quota 30. Durante la serata, la cantante ha anche presentato in anteprima il video del nuovo singolo “Patient Zero”, da lei stessa diretto e con protagonisti Dakota Johnson e Colin Farrell.

Ma i più virali della serata di Los Angeles non è stata nessuna delle due popstar, quanto tre ‘anonimi’ signori apparsi sul palco per ritirare il premio ‘Video Vanguard Award’, consegnato direttamente dal frontman dei Public Enemy, Chuck D, un premio destinato a chi con le proprie opere ha lasciato un grande impatto. Chi con i capelli ancora lunghi ma argentati e chi proprio senza più capelli, chi non ha abbandonato il chiodo di pelle e chi invece si è mostrato in completo scuro: i tre signori non più giovanissimi erano Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear, niente meno che i Nirvana, la band che ha fatto la storia del grunge rock.

I VIDEO NATI DAL GENIO DI KURT COBAIN, LA SIGARETTA DI PAT SMEAR

A prendere la parola solo Novoselic: “Questo premio mi riporta alla mente tanti ricordi legati alla realizzazione di quei video”, ha affermato. Da Smells Like Teen Spirit a Come As You Are, fino adAll Apologies, “le idee per quei video sono nate tutte dalla visione di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Kurt Cobain. Kurt era unico…”, parole seguite da un lunghissimo applauso in omaggio al cantante del gruppo, morto drammaticamente nel 1994 e interrompendo il successo della band grunge più popolare di tutti i tempi. La musica della band, ha proseguito l’ex bassista, è ancora attuale perché “la gente ha ancora fame di autenticità, di qualcosa di reale, di qualcosa di senza compromessi… Kurt avrebbe adorato questa eredità”.

Ma alla fine, a catturare il web è stato soprattutto il chitarrista Pat Smear, rimasto impassibile e rilassato sul palco con una sigaretta accesa per tutta la durata del discorso.