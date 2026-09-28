Leone XIV chiede “sforzi creativi” per l’Ucraina e Zuppi torna in Russia (a parlare di bambini e civili)

ROMA – Fermare l'”inutile strage”, che in Europa “ogni giorno causa innumerevoli vittime civili“: l’appello di Leone XIV, al Centro congressi Robert Schuman a Metz, in Francia, guarda a Kiev e Mosca. Lo fa proprio nel giorno della terza missione nella capitale russa del cardinale Matteo Zuppi, “inviato speciale” del pontefice per il conflitto nell’Est Europa.

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Il compito del presidente della Conferenza episcopale italiana è delineato anche da altre parole pronunciate oggi dal papa nel capoluogo della Mosella, città testimone delle trincee della Prima guerra mondiale e poi della “tragedia” della Seconda: servono “sforzi creativi” per promuovere la pace, “non basta cercare di arginare l’emorragia della guerra” e tantomeno “prepararsi a quelle che presumiamo debbano ancora venire”.

La prospettiva è quella rilanciata da Zuppi, in un videomessaggio diffuso in occasione di un appuntamento a cui oggi nell’arcidiocesi di Bologna non ha potuto presenziare. “Questo impegno per la pace e per la difesa dell’umanità mi ha portato lontano“, ha sottolineato il cardinale: “Cosa c’è di più disumano della guerra?”

LA MISSIONE DI ZUPPI: PARLARE DI BAMBINI, PRIGIONIERI, CIVILI

A Mosca si parlerà di negoziato e di compromessi, un’altra parola citata da Leone a Metz. “Mi è stato chiesto”, ha detto Zuppi in un’intervista all’agenzia di stampa russa Tass, “di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e ai problemi dei civili derivanti dal conflitto”.

Gli incontri con i funzionari russi sono in programma oggi, domani e mercoledì, due mesi dopo l’ultima missione del cardinale a Kiev. “Stiamo valutando tutte le richieste sia da parte ucraina che russa nell’ambito del dialogo già iniziato”, ha spiegato Zuppi. “Desideriamo sviluppare ulteriormente questo dialogo poiché sappiamo quanta sofferenza causa la guerra”.

La linea è quella di Francesco, rilanciata da Leone XIV: “È necessario“, l’appello del papa a Metz, “impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace“.

COSA DICE MACRON

La prospettiva non coincide con quella di Macron, che al Centro congressi Robert Schuman è tornato a denunciare “l’invasione russa” in Ucraina. Servono subito quegli “sforzi creativi” invocati da Leone XIV per evitare nuove “vittime innocenti”, oggi e domani. Ecco dunque la missione a Mosca. Si deve cominciare dai prigionieri, dai bambini, dalla ricostruzione di una fiducia possibile.

Restano invece sullo sfondo i temi del diritto internazionale, pure così centrali a Metz. È “l’antidoto migliore”, ha detto il papa, contro “volontà di dominio” e relazioni tra Stati “sempre più barbare”. “Per Macron sono convergenze super-importanti, sul multilateralismo, il diritto, la democrazia”, sottolinea Jean Pierre Darnis, professore all’Université Côte d’Azur, a Nizza. In un’intervista all’agenzia Dire, l’esperto si sofferma anche sull’accoglienza riservata da Leone XIV a Parigi, Lourdes e Metz: “Per tre giorni il papa si è impossessato della Francia”.

Non è stata un’invasione. E anche a Mosca servirà il suo contrario: gli “sforzi creativi”, il confronto, la proposta che non ti aspetti. “Il cardinale Matteo Zuppi“, fa sapere intanto l’ambasciatore russo presso la Santa sede, Ivan Soltanovsky, “a Mosca è sempre il benvenuto“.