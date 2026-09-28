lunedì 28 Settembre 2026

VIDEO | Ascanio Celestini: “Importantissimo arrivare a sentenza su Giulio Regeni”

"Che il processo sia iniziato è già una grande vittoria", dice il regista Ascanio Celestini, che sta aspettando la sentenza in Tribunale a Roma

di Alessandra FabbrettiData pubblicazione: 28-9-2026 ore 12:54Ultimo aggiornamento: 28-9-2026 ore 12:54

ROMA – “C’è ancora da attendere ma che ci sia una sentenza oggi è un fatto importantissimo, e che si possa portare in tribunale il corpo martoriato di Giulio Regeni” perché “ci ricorda che i diritti, come la politica, interessano tutti. Ma da 20 anni ormai la società civile è sotto scacco”. A parlare con l’agenzia Dire è lo scrittore, attore e regista Ascanio Celestini, venuto ad assistere alla lettura della sentenza di primo grado del caso Regeni, attesa per le 18 di questo pomeriggio.
Mentre i giudici della Corte d’Assise di Roma si riuniscono in camera di consiglio, tanti i cittadini che si sono dati appuntamento nell’aula Occorsio di piazzale Clodio, stretti attorno ai genitori Paola e Claudio e la sorella Irene. Nessun commento alla stampa, ma sui loro volti si intravedono la tensione ma anche la soddisfazione di essere arrivati a questo appuntamento. Sul banco, rose gialle, simbolo di una lotta per la verità durata dieci anni.

“UNA VITTORIA L’INIZIO DEL PROCESSO”

Dice Celestini: “È già tantissimo che questo processo sia iniziato perché il primo scalino non era la giustizia in sé ma il modo in cui concepiamo i diritti come società”. Lo scrittore spiega: “Da più parti, anche giornalisti, politici e nomi importanti, c’era chi lo riteneva infantile e persino controproducente per gli interessi politici ed economici dell’Italia con l’Egitto a partire da quelli di una grande multinazionale energetica che si è messa in vetrina nelle ultime ore con un gesto propagandistico eclatante. E invece, i diritti sono più importanti. Che il processo sia iniziato è già una grande vittoria“. Celestini assicura che in a prescindere da come andrà, “si continuerà a chiedere diritti, e verità e giustizia per Giulio e per tutti”, perché “come dicono i genitori la vicenda riguarda tutti“.

“COME GIULIO CARLO GIULIANI E FEDERICO ALDROVANDI”

Il sequestro, le torture e l’uccisione di Giulio Regeni hanno avviato dal 2016 in Italia un movimento dal basso, il cosiddetto popolo giallo, che chiede verità e giustizia. Ma il mondo della società civile, osserva Celestini, “da vent’anni è sotto scacco, dal G8 di Genova. Anche li c’è stato un corpo, quello di Carlo Giuliani, ma da lì molti della mia generazione hanno ricominciato a fare politica”, che “non significa fare campagna elettorale ma interessarsi di tutto quello che accade attorno”.
Lo stesso vale anche per il mondo dello spettacolo? “Certo-risponde-, chiunque condivide la propria idea col proprio corpo e la propria voce. Ma i corpi di Giulio, Carlo o Federico Aldrovandi ci dicono che la politica è un fatto personale e ognuno deve prendersi la propria responsabilità’.

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