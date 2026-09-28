Suona l’inno di Israele e l’Irlanda abbassa la testa: polemiche in Nations League

ROMA – Teste abbassate durante l’esecuzione dell’inno di Israele, fasce nere al braccio in segno di lutto per i morti a Gaza e il rifiuto netto di stringere le mani agli avversari, persino tra i capitani al momento del sorteggio con gli arbitri.

Le immagini che arrivano dal campo neutrale di Debrecen, in Ungheria, documentano la clamorosa protesta silenziosa dei calciatori della nazionale irlandese durante la prima delle due sfide di Nations League al centro di un enorme caso politico e mediatico.

🚨 Jack Moylan kisses the black armband after scoring Ireland’s third goal against Israel — a gesture of remembrance for those killed in Gaza.pic.twitter.com/xaAIGwhkrd — The Final Whistle (@Rufus_45) September 27, 2026

Una linea di condotta condivisa da tutta la squadra, mentre il portiere titolare Gavin Bazunu ha scelto direttamente di non rispondere alla convocazione e ritirarsi dalla rosa in segno di dissenso. Sul terreno di gioco l’Irlanda si è poi imposta per 3-0: emblematiche le immagini del trequartista Jack Moylan che, dopo aver siglato il terzo gol, si è tolto la fascia nera baciandola prima di baciare lo stemma sulla maglia. La gara di ritorno si disputerà il prossimo 4 ottobre sul campo neutrale della Serbia.