lunedì 28 Settembre 2026

Carburanti, il Mimit aggiorna i prezzi con gli sconti Eni, Unc: “Scendono, ma molto poco”

Il prezzo medio self della benzina a 2,152 euro/litro, il gasolio a 2.369. Calano di più i prezzi in Fvg, Lazio e Abruzzo

Data pubblicazione: 28-9-2026 ore 11:43Ultimo aggiornamento: 28-9-2026 ore 11:43

di Marta Tartarini e Redazione

ROMA – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – lunedì 28 settembre 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,152 euro/l per la benzina e 2,369 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,214 euro/l per la benzina e 2,420 euro/l per il gasolio.

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UNC: “EFFETTO ENI, PREZZI SCENDONO MA MOLTO POCO”

“Effetto Eni. Grazie all’iniziativa lodevole della compagnia i prezzi oggi scendono, ma molto poco. Nonostante la vasta rete di distribuzione di Eni, l’effetto sulle medie nazionali è stato decisamente ridotto. In autostrada da ieri a oggi, primo giorno di sconto sul tetto sul gasolio a 2,19 €/l e della benzina a 1,99 €/l, il prezzo medio è sceso di 3,9 cent per il gasolio, pari a 1,95 euro per un pieno di 50 litri, -1,59%, mentre la benzina è diminuita di 4 cent, -2 euro a rifornimento, -1,77%. Nelle regioni il calo è stato ancora minore, meno di 1 cent per entrambi i carburanti: -0,8 per il gasolio e -0,7 cent per la benzina”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

TAGLI MAGGIORI IN FVG, LAZIO E ABRUZZO

Secondo lo studio dell’associazione, a vincere come regione per il miglior abbassamento dei prezzi, sia per la benzina che per il gasolio, è il Friuli Venezia Giulia (-2,6 cent al litro per il gasolio, –2,4 per la benzina), dove la rete Eni è molto vasta. Medaglia d’argento, per entrambi i carburanti, il Lazio: -1,5 cent per il gasolio, -1,3 per la benzina.
Medaglia di Bronzo per l’Abruzzo: rispettivamente -1,4 e -1,1. In queste 3 regioni la presenza di stazioni Eni è molto consistente, anche in Abruzzo in rapporto agli abitanti. La Sardegna è la pecora nera per il gasolio a fronte di una presenza molto ridotta delle stazioni Enilive. In Lombardia, però, l’effetto sulla media è stato molto limitato: la regione si colloca a metà classifica nonostante una presenza massiccia di Eni.

UNC: “ANCHE GOVERNO DEVE FARE LA SUA PARTE, PREZZI DEL GASOLIO ASTRONOMICI”

“Insomma, l’iniziativa è servita ed è positiva, soprattutto per chi abita o ha vicino a dove lavora una stazione Eni. Dovremo aspettare qualche giorno per verificare se il presumibile calo delle vendite delle altre insegne muoverà il mercato e invoglierà anche le altre compagnie a ridurre i prezzi“, prosegue Dona.
“Ma questi dati ci dicono anche che il governo deve fare la sua parte e non può lavarsene le mani come Ponzio Pilato, magari attribuendosi il merito dell’iniziativa di Eni. I prezzi medi del gasolio restano astronomici, sopra 2,4 euro in autostrada e sopra 2,3 nelle strade normali. La benzina, abbandonata al suo destino dal 4 luglio, si paga oltre 2,2 in autostrada e oltre 2,1 nella rete stradale. Quindi urge che il governo ridia agli automobilisti i soldi che ha incassato in più grazie all’Iva, senza i calcoli farlocchi delle accise mobili che nascondono quanto l’erario ha realmente incassato in questi mesi rispetto allo scorso anno”, conclude Dona.

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