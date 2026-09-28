Spunta uno striscione ‘Nessuno è straniero’ anche a Bologna: è davanti a un asilo

BOLOGNA – La scuola bolognese si mobilita alla luce del decreto del Governo. Questa mattina, dopo l’episodio dello striscione fatto togliere a Genova, all’esterno di alcune scuole cittadine, a ridosso del suono della prima campanella della settimana, è comparso lo slogan “Qui nessuno è straniero”. È successo ad esempio alla scuola dell’infanzia comunale Fantini di via Lorenzetti. Fuori dal comprensivo 22 in via Milano hanno manifestato invece alcuni genitori ed insegnanti insieme al segretario della Camera del lavoro Michele Bulgarelli, nell’ambito della campagna lanciata dalla Cgil.

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L’ASSESSORE ALLA SCUOLA: “IL GOVERNO SOFFIA SUI PROBLEMI”

Davanti all’Ic 22 c’era anche l’assessore comunale alla Scuola Daniele Ara. “Mi sono sentito di portare la mia solidarietà e un messaggio di vicinanza a tutta le comunità scolastiche”, spiega Ara alla ‘Dire’, sottolineando che non si tratta di un messaggio contro il Governo. “Bisogna prendere atto che la scuola è di tutti, invece questo decreto non vuole affrontare la complessità della scuola, che comprende sì anche il fatto che ci sono bambini che non sanno l’italiano. Ma così è come se si dicesse che la scuola non funziona perché ci sono gli studenti stranieri”. In questo momento, sottolinea ancora l’assessore Pd, “non abbiamo bisogno di alzare la tensione, bisogna che questo dibattito torni a livelli razionali. Le comunità scolastiche vanno aiutate, invece per l’alfabetizzazione dallo Stato arriva pochissimo, spesso sono i Comuni a farsene carico”. È un modo di “soffiare sui problemi”, secondo Ara, anche il ‘divieto’ di burqa. “Io non ho mai visto ragazze entrare col burqa a scuola- ribadisce- e comunque si sa già che bisogna girare a volto scoperto. Si interviene questi temi solo perché adesso c’è qualcuno più a destra ad utilizzarli”.