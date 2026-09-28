Aeroporto Catania chiuso per l’Etna, 50.000 passeggeri coinvolti. Come funzionano i rimborsi

ROMA – L’aeroporto di Catania è di nuovo chiuso, fino alle 24 di stasera, per i problemi di scarsa visibilità legati all’attività vulcanica dell’Etna. La chiusura odierna arriva dopo altre chiusure dei giorni precedenti, a partire da quella di sabato che ha avuto effetti pesanti su partenze e arrivi, creando nuove difficoltà per migliaia di viaggiatori in transito nello scalo etneo.

In una nota, l’associazione ‘Italia rimborso’ ricostruisce l’accaduto e spiega che ci sono “già 50mila passeggeri” che “hanno subito disagi dalla chiusura di sabato ad oggi. Dopo l’annuncio della chiusura, “le compagnie aeree hanno iniziato a riorganizzare i collegamenti, tra cancellazioni, rinvii e dirottamenti verso aeroporti alternativi. Una situazione che rischia di avere ripercussioni non soltanto sui passeggeri in partenza da Catania, ma anche su chi deve raggiungere la Sicilia nelle prossime ore”.

LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Anche questa volta, come già accaduto per le chiusure del 6 e 7 luglio, dal 7 al 17 agosto e 14 e 15 settembre, l’eruzione vulcanica viene considerata una causa di forza maggiore e una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento Europeo 261/2004. Per questo motivo, in caso di cancellazione del volo, non è prevista la compensazione pecuniaria normalmente riconosciuta per altri disservizi aerei.

La mancanza di responsabilità della compagnia, tuttavia, spiega la nota di Italia Rimborso, non significa assenza di tutele per i viaggiatori. I vettori restano infatti tenuti ad assistere i propri passeggeri e a proporre soluzioni alternative per raggiungere la destinazione finale nel minor tempo possibile.

LE SPESE SOSTENUTE SONO RIMBORSABILI

Se l’assistenza non viene garantita, risulta inadeguata o non accettabile, il passeggero può organizzarsi autonomamente acquistando nuovi biglietti o sostenendo ulteriori spese necessarie per completare il viaggio fino alla destinazione prefissata. Costi che possono essere successivamente richiesti alla compagnia aerea, purché siano documentati da fatture o ricevute e proporzionati rispetto alla situazione contingente.

Per far fronte alla particolare situazione, Trenitalia d’intesa col Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, ha potenziato i collegamenti ferroviari. Particolare attenzione, infatti, deve essere prestata anche ai voli dirottati su altri aeroporti siciliani. In questi casi il vettore è chiamato a garantire il trasferimento dei passeggeri verso Catania o, viceversa, verso lo scalo da cui sarebbe dovuta avvenire la partenza. Qualora ciò non accada, il viaggiatore può provvedere autonomamente conservando la documentazione delle spese sostenute.

“CONSERVARE I DOCUMENTI DI SPESA”

“L’ennesima chiusura dello scalo etneo dimostra quanto sia importante conoscere i propri diritti in situazioni straordinarie come un’eruzione vulcanica- commenta Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso -. Non è prevista alcuna compensazione pecuniaria perché siamo di fronte a una circostanza eccezionale, ma resta fermo il diritto del passeggero all’assistenza e al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la destinazione finale. Il consiglio di Italia Rimborso è quello di conservare ricevute, fatture e ogni comunicazione ricevuta dalla compagnia aerea, perché possono risultare determinanti nella successiva richiesta di rimborso”. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute è possibile contattare direttamente la compagnia aerea o una claim company come ItaliaRimborso.