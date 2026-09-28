lunedì 28 Settembre 2026

Etna, ancora chiuso l’aeroporto di Catania: stop ai voli fino a mezzanotte

L'ultima decisione di Sac dettata dal protrarsi dell'attività vulcanica

di Cristina RossiData pubblicazione: 28-9-2026 ore 8:26Ultimo aggiornamento: 28-9-2026 ore 8:26

PALERMO – L’Etna continua a emettere cenere e a creare disagi nei cieli della Sicilia. Ancora stop ai voli all’aeroporto Fontanarossa. La Sac, società di gestione dello scalo, ha comunicato stamane la proroga della sospensione delle attività per tutta la giornata di oggi, lunedì 28 settembre.

“In seguito all’emissione di cenere vulcanica nell’atmosfera, restano sospese le attività di volo fino alle ore 23:59 di oggi, lunedì 28 settembre”, riferisce infatti la società che chiede nuovamente ai passeggeri di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.

L’aeroporto di Catania-Fontanarossa è chiuso da sabato 26 settembre 2026, a seguito dell’eruzione dell’Etna. I disagi e la sospensione dei voli si protraggono dunque da oltre 40 ore a causa della nube di cenere vulcanica e della direzione sfavorevole dei venti.

(photo credit: Invg/Fb)

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