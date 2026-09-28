Meteo, le previsioni di lunedì 28 settembre 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – L’alta pressione inizia ad avere dei contributi subtropicali. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari generalmente calmi, mosso soltanto lo Ionio.

NORD

L’atmosfera è stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, spesso settentrionali. Mari generalmente calmi. Clima più caldo. Temperature: valori massimi attesi tra i 25 e i 28°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni si è imposto un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata trascorrerà con un’atmosfera stabile, pertanto il tempo sarà ampiamente soleggiato e il cielo si potrà vedere spesso sereno. La nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale. Venti deboli da direzioni variabili, mari calmi. Temperature massime in aumento. Temperature: Valori massimi compresi tra i 23-24°C di Ancona e Campobasso e i 28-29°C di Roma e Firenze

SUD E SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere un po’ più nuvoloso in Sicilia e sulla bassa Calabria, per il resto lo vedremo prevalentemente sereno. Venti deboli settentrionali, mari calmi, mosso soltanto lo Ionio. Temperature in leggero aumento. Temperature: Valori massimi attesi tra i 22°C di Potenza e i 27°C di Napoli