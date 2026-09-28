lunedì 28 Settembre 2026

L’oroscopo di lunedì 28 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 28-9-2026 ore 7:16Ultimo aggiornamento: 28-9-2026 ore 7:16

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Rafforza un legame: non devi essere troppo critico nei confronti di te stesso, il tuo raggio di azione si amplia. Devi darti da fare anche se, in giornate come quella di oggi, la confusione regnerà sovrana.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei creativo negli affari e nelle collaborazioni. Amore ok: ottima la serata. Buona anche la forma fisica.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sei sempre impegnato e ti senti responsabile di tutto. Il lavoro richiede attenzione e bisogna andare avanti. Agitazione che coinvolge, specie chi non è soddisfatto in amore.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Stai cercando soddisfazione nelle piccole cose e questo non è affatto sbagliato; tuttavia oggi devi fare evitare scontri e polemiche, giornata inconcludente.


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Senti un’aria di leggerezza che ti allieta lo spirito. L’amore torna appassionato. Favoriti amicizie e contatti.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Dovrai concludere un accordo o rivedere un contratto per una decisione molto importante. Serata sottotono.


Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se c’è stata una chiusura negli ultimi mesi non pensarci più, non bisogna soffermarsi troppo su situazioni che non valgono. Appuntamenti in banca o con una persona che può risolverti un problema burocratico, conti e questioni di carte da mettere in ordine.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Hai capacità di concentrazione. Il tuo impegno in amore servirà a conservare un’intesa a cui tieni.


Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Imposta iniziative e prendi contatti, ma sempre con cautela. Se hai un impegno d’amore non devi cedere alle lusinghe di una terza persona che vuole mettere in discussione i tuoi sentimenti.


Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Favoriti gli studenti e tutte le persone che devono affrontare delle prove. Un nuovo incontro può farti perdere la testa; decisioni per una convivenza, bene gli amori nuovi.


Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata che può essere vincente sotto vari aspetti. Intuizioni favorite al mattino.



Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ti sei impegnato molto nel corso degli ultimi mesi, ma qualcuno non ha capito quanto vali. In questo momento devi fare una scelta d’amore.











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