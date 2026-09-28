L’oroscopo di lunedì 28 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Rafforza un legame: non devi essere troppo critico nei confronti di te stesso, il tuo raggio di azione si amplia. Devi darti da fare anche se, in giornate come quella di oggi, la confusione regnerà sovrana.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Sei creativo negli affari e nelle collaborazioni. Amore ok: ottima la serata. Buona anche la forma fisica.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Sei sempre impegnato e ti senti responsabile di tutto. Il lavoro richiede attenzione e bisogna andare avanti. Agitazione che coinvolge, specie chi non è soddisfatto in amore.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Stai cercando soddisfazione nelle piccole cose e questo non è affatto sbagliato; tuttavia oggi devi fare evitare scontri e polemiche, giornata inconcludente.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Senti un’aria di leggerezza che ti allieta lo spirito. L’amore torna appassionato. Favoriti amicizie e contatti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Dovrai concludere un accordo o rivedere un contratto per una decisione molto importante. Serata sottotono.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se c’è stata una chiusura negli ultimi mesi non pensarci più, non bisogna soffermarsi troppo su situazioni che non valgono. Appuntamenti in banca o con una persona che può risolverti un problema burocratico, conti e questioni di carte da mettere in ordine.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Hai capacità di concentrazione. Il tuo impegno in amore servirà a conservare un’intesa a cui tieni.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Imposta iniziative e prendi contatti, ma sempre con cautela. Se hai un impegno d’amore non devi cedere alle lusinghe di una terza persona che vuole mettere in discussione i tuoi sentimenti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Favoriti gli studenti e tutte le persone che devono affrontare delle prove. Un nuovo incontro può farti perdere la testa; decisioni per una convivenza, bene gli amori nuovi.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata che può essere vincente sotto vari aspetti. Intuizioni favorite al mattino.