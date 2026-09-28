lunedì 28 Settembre 2026

VIDEO | Bangkok ‘disastrata’ dalle inondazioni, intanto per strada c’è chi nuota (e chi pesca)

La città sta affrontando la peggiore inondazione degli ultimi 15 anni. Nella dramma, che vede quasi 5 mila persone evacuate nei rifugi, non manca qualche stravaganza

di Cristina RossiData pubblicazione: 28-9-2026 ore 7:52Ultimo aggiornamento: 28-9-2026 ore 7:59

ROMA – Bangkok è stata dichiarata zona disastrata dopo che devastanti inondazioni hanno colpito la capitale thailandese. A causa di piogge monsoniche torrenziali che hanno raggiunto picchi di oltre 300 mm d’acqua caduti in meno di 48 ore, nel week end appena trascorso, del 26-27 settembre, le autorità hanno infatti dichiarato lo stato di calamità naturale in tutti i 50 distretti della capitale. Per la città si tratta della peggiore inondazione degli ultimi 15 anni.

OLTRE UN METRO D’ACQUA SULLE STRADE, 5 MILA PERSONE EVACUATE NEI RIFUGI

Secondo l’Amministrazione Metropolitana di Bangkok (BMA), quasi 4.900 persone sono state evacuate e ospitate in rifugi, mentre circa 52.000 famiglie sono state colpite direttamente dai danni del maltempo, mentre le forti piogge hanno allagato mercati, strade e case. In alcune zone i livelli dell’acqua risultano superiori a un metro. Come spiegano le principali agenzie internazionali, alla popolazione è stato raccomandato di rimanere a casa e a coloro che vivono vicino alla rete di canali della città è stato consigliato di spostare i propri effetti personali ai piani superiori. Sono stati mobilitati oltre 10.000 militari per le operazioni di evacuazione. Secondo l’agenzia meteorologica, tra giovedì e domenica in alcune zone della città sono caduti oltre 330 mm di pioggia.

CHI NUOTA E CHI SFRECCIA SU MOTO D’ACQUA

Intanto sui social sono diventati virali alcuni video curiosi sulle conseguenze delle inondazioni: alcune delle strade principali della città sono diventate dei veri e propri ‘fiumi’ con tanto di pesci visti ‘circolare’ tra le acque. Si vedono persino alcuni cittadini pronti a cogliere l’occasione e cimentarsi nella pesca. Un altro video in particolare, riprende un cittadino in sella ad una moto d’acqua mentre si diverte a sfrecciare tra palazzi e auto rimaste bloccate.

(video credit: randomtravell/tiktok)

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