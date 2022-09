Matera film festival, la terza edizione dal primo all’8 ottobre

POTENZA – Si terrà dal primo all’8 ottobre nella città dei Sassi la terza edizione del Matera film festival. Tra gli ospiti, la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman, il cui primo episodio è stato girato proprio a Matera, l’attrice Robin Wright, protagonista della serie tv House of Cards, Violante Placido e Claudio Santamaria.

TALK, CONCERTI, PRESENTAZIONE DI LIBRI E MOSTRE

Nicola Gratteri terrà un talk sui temi della legalità. Nel programma anche una conferenza internazionale sulla figura di Pier Paolo Pasolini, i concerti di Beppe Servillo e Paolo Vivaldi e gli incontri con Allegra Gucci, Mariolina Venezia e Francesca Barra per il Salotto del libro. Al Museo nazionale di Matera, infine, la mostra per celebrare i 60 anni di Diabolik.

CIRCA 29 LE OPERE IN CORSA, SU 400 PERVENUTE

Sono più di 50 le ore di proiezioni, circa 29 le opere in corsa su 400 pervenute da Libia, Islanda, Serbia, Cina, Nuova Zelanda, Brasile, Iran, Francia e Danimarca. Nella serata di premiazione saranno assegnati, per ciascuna sezione concorsuale, i premi per il miglior film e miglior Interpretazione. La direzione artistica attribuirà inoltre le menzioni speciali mentre il Comune di Matera assegnerà il premio Città di Matera. La giuria è composta da Piers Handling, Laurent Petitgand, Stefania Casini, Sabina Guzzanti, Massimiliano D’orzi, Giovanna Taviani, Nicolangelo Gerolmini, Francesco Amato e Angela Mauro.

MASTER CLASS AL CINEMA GUERRIERI

Le masterclass con Patty Jenkins (giovedì 6 ottobre alle 19), Robin Wright (venerdì 7 ottobre alle 21) e Claudio Santamaria (sabato 8 ottobre alle 16) si terranno al cinema Guerrieri. I concerti saranno all’auditorium Gervasio.

