Samantha Cristoforetti nuovo comandante della Iss: “Grazie Italia, un privilegio rappresentare il nostro Paese”

ROMA – “Grazie all’Italia, agli italiani e alle italiane che mi hanno sempre supportata e seguito questa missione con affetto. È un privilegio e un onore poter rappresentare l’Italia nello spazio. Se sono qui oggi è grazie al grande impegno e ai risultati che il nostro Paese ha ottenuto e continua a ottenere in ambito spaziale“.

Sono queste le prime parole pronunciate in veste di comandante della Iss da Samantha Cristoforetti. L’astronauta ha effettuato il passaggio di consegne in collegamento dalla stazione orbitante subentrando al cosmonauta russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev. A lui Astrosamantha ha detto: “Grazie, ci hai aiutato a crescere insieme non solo come membri di un equipaggio ma come una grande famiglia spaziale”.

Cristoforetti ha anche ringraziato i team terrestri ricordando che “qui sulla Iss siamo una piccola parte di un gigante team a terra. Grazie a tutte le squadre per il supporto e per il vostro impegno affinché la Iss rimanga un incredibile laboratorio nello spazio e un avamposto umano nell’orbita bassa”.

