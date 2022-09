Bologna, individuato in Bolognina nuovo caso importato di Dengue

BOLOGNA – Nuovo caso importato di Dengue individuato a Bologna. A renderlo noto è il Comune, che assicura l’avvio immediato delle misure di profilassi. E’ già in corso la disinfestazione diurna nell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgere di eventuali contagi. Misure che proseguiranno anche questa notte e fino a sabato prossimo, 1 ottobre. La zona di trattamento comprende le vie Calvart, Francesco Barbieri, Spada e Fioravanti.

Il Comune di Bologna chiede dunque a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali e gestori di attività produttive in queste aree di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nei cortili privati. Si chiede inoltre di svuotare gli eventuali ristagni d’acqua su balconi e terrazzi, di chiudere le finestre durante le ore notturne, in concomitanza con gli interventi di disinfestazione in strada. In caso di pioggia e vento l’intervento verrà posticipato. Il Comune di Bologna raccomanda infine a cittadini e privati di fare i trattamenti periodici contro la zanzara tigre, vettore principale del virus.

