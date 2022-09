Il monopattino? Non è un mezzo per vecchi. E arrivano nuovi divieti

BOLOGNA – Il monopattino? Non è per tutti. Serve infatti una certa agilità e rapidità di movimenti per guidarlo. E’ questo uno degli avvisi spediti dalla Regione Emilia-Romagna, nel momento in cui entrano in vigore (dal 30 settembre) l’obbligo di frecce e doppio freno per questi veicoli ormai diffusissimi in città. Il vademecum è dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, organismo della Regione che vigila sui rischi alla circolazione.

LE NUOVE REGOLE PER I MONOPATTINI

Intanto, i monopattini elettrici di nuova produzione dovranno essere dotati di freno su entrambe le ruote, di un segnalatore acustico, appunto delle frecce per indicare la svolta, una luce bianca o gialla davanti e dietro rossa. Necessari anche i caradiottri. Inoltre, entro l’1 gennaio 2024 i monopattini in circolazione prima del 30 di settembre 2021 dovranno comunque dotarsi di indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote.

ANDARCI IN DUE (E USARE IL CELLULARE) NON SI PUÒ

Il presidente dell’osservatorio regionale, Mauro Sorbi, sostiene che le strade non possano diventare una “anarchia di individui egocentrici ed aggressivi“. “Stigmatizziamo- aggiunge- il sempre più frequente uso (proibito dal Codice della strada) di due utenti sul monopattino”, uno dei quali spesso è un minore. Visto che la distrazione è spesso una della cause degli incidenti, Sorbi ricorda che “ancora troppi utenti della strada, monopattinisti inclusi, utilizzano il cellulare mentre sono sulla strada“.

“SERVE AGILITA’, IL MONOPATTINO NON FA PER TUTTI”

Inoltre “segnaliamo che la conduzione di questi dispositivi richiede elasticità di movimenti fisici da parte dell’utilizzatore, eseguiti con una certa agilità e rapidità che non sono alla portata di chiunque“. Infine, il “diritto di circolare sulla strada comporta indissolubilmente dei doveri. Questa è la regola base della democrazia e anche della sicurezza stradale”.

