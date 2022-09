A Bitonto manifesto listato a lutto per ex sindaco Abbaticchio non eletto alle politiche

BARI – “Elezioni politiche 2022. Qui estinto giace il furibondo Aiace (Abbaticchio). Requiescat in pace“. Questo il testo di un manifesto listato a lutto affisso nello spazio che in piazza Marconi a Bitonto (Bari) era stato allestito per i cartelli elettorali. A rilanciarlo sui social è proprio l’ex sindaco della città Michele Abbaticchio, reduce dal 25,13% raggiunto nel collegio uninominale 4 della Camera, come candidato civico ma sostenuto dal centrosinistra.

“Bella l’idea ma l’operazione è illegittima – ironizza – almeno pagate la tassa di affissione per il bene della collettività“. E aggiunge: “Vincere per tre volte la campagna elettorale del proprio Comune fa male alla salute di qualcuno: da un mese li sento sbraitare contro di me, ma non ho ancora capito il loro progetto politico…”.

