Samantha Cristoforetti, prima donna europea al comando della Iss

ROMA – È prevista per oggi, intorno alle 15.30, la cerimonia con il passaggio di consegne (simboleggiato da una chiave) che vedrà Samantha Cristoforetti raggiungere un nuovo traguardo: diventare la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

Il nuovo incarico arriva a un paio di mesi dall’altro record stabilito lo scorso 21 luglio, quando l’astronauta italiana è diventata la prima donna europea ad eseguire una attività extraveicolare.

Samantha è attualmente responsabile del segmento orbitale degli Stati Uniti e supervisione le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione.

COME SI DIVENTA COMANDANTI DELLA ISS?

Per essere nominati comandanti c’è bisogno di una decisione congiunta fra NASA (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada). L’ESA è rappresentata in questo processo di selezione dal Capo del Centro Europeo Addestramento astronauti (EAC) e Responsabile di programma della ISS, Frank De Winne.

I COMPITI DEL COMANDANTE

Essendo al termine della missione Minerva, il ruolo principale di Samantha Cristoforetti, che eredita il ruolo dal collega russo Oleg Artemyev, sarà quello di gestire il passaggio di consegne al prossimo equipaggio che arriverà intorno al 10 di ottobre, ma non solo. Mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all’esecuzione delle operazioni della Stazione, il comandante della Stazione è responsabile del lavoro e del benessere dell’equipaggio in orbita e deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra per coordinare le azioni dell’equipaggio in caso di situazioni di emergenza.

GUARDA IL VIDEO: Samantha Cristoforetti è la prima donna europea al comando della Iss

