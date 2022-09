Nuove mode nei matrimoni: gioielli con impronte digitali e bagni chimici di lusso

FIRENZE – Abiti “minimal chic” per la sposa e bomboniere green. Ma anche gioielli con impresse le impronte digitali degli sposi e bagni chimici di lusso per cerimonie open air. Sono alcune novità esposte a ‘Tutto Sposi Firenze’, la più importante fiera del settore dell’Italia centro-settentrionale, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre alla Fortezza da Basso.

Agli invitati profumi per l’ambiente personalizzati o giardini ‘sottovuoto’ in bottiglie

I promotori della fiera, quindi, si concentrano sul look della sposa. E qui le nuove tendenze puntano su abiti corti, tailleur pantalone o jumpsuit, gonne e maniche removibili, ma anche fiocchi e decorazioni in 3d. Per lui invece abiti classici. Per le bomboniere, quindi, la scelta ricade “su oggetti in argento, profumi per l’ambiente personalizzati o giardini ‘sottovuoto’ in bottiglie di vetro. Novità tra i gioielli sono quelli che portano impresse le impronte digitali degli sposi e sono realizzati da loro stessi, manipolando una cera plastica che poi viene usata come calco per i preziosi. Per le location sono sempre apprezzate le ville e gli agriturismi, ma la nuova tendenza sono i banchetti nei palazzi storici”.

LEGGI ANCHE FOTO | Il campione Gianmarco Tamberi ha sposato la sua Chiara: il matrimonio nella Villa imperiale di Pesaro

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it