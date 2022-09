La denuncia di Alemanni (PD): brecciolino e solchi su via Lorenzo il Magnifico appena rifatta

ROMA – Una strada, via Lorenzo il Magnifico (angolo via Squarcialupo), rifatta da poche ore e già sgretolata in alcuni punti, tra alcuni angoli e il marciapiede. Con le caditoie parzialmente ostruite. E’ la videodenuncia pubblicata oggi da Andrea Alemanni, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Commercio che, ‘armato’ di telefonino, si è recato sul posto per documentare la situazione. Una decisione che, stando a quanto lui stesso lamenta, gli sarebbe costata un’aggressione dal titolare dell’azienda incaricata dei lavori.



“Faccio l’amministratore a Roma da 15 anni, eletto 4 volte e sempre con i voti delle persone- ha esordito Alemanni nel testo che accompagna il video- Mai, e dico mai, mi sono rivolto con maleducazione agli uffici nè ai fornitori o agli interlocutori. Ho sempre cercato di risolvere, migliaia di volte sono stato a difendere l’amministrazione da proteste più o meno legittime. Sempre spiegando, sempre lavorando per arrivare a migliorare le cose. Stamattina sono stato letteralmente preso a insulti in mezzo alla strada, mi è stata tirata addosso la terra tirata fuori dalle caditoie, aggredito verbalmente e non solo, dal sedicente titolare della ditta appaltatrice che vedete nella foto in basso. Lavori che dovevano essere fatti dal Municipio per marzo e che poi dopo varie sospensioni e rinvii ora stanno eseguendo. Il modo, indecente, in cui li stanno eseguendo lo vedete nel video. Mo basta”.



Nel video Andrea Alemanni mostra via Lorenzo il Magnifico appena riasfaltata e commenta: “questa dovrebbe essere una strada nuova, appena fatta. Ma non è stata spazzata prima e quindi tutta la spazzatura è finita nelle caditoie. La strada è già segnata con gli avvallamenti. E’ stata fatta da un quarto d’ora e già l’asfalto si sta sgretolando per fare brecciolino. In più la caditoia è stata otturata. Alla prima pioggia qui facciamo un fiume, tipo Rio delle Amazzoni, che arriva alla stazione Tiburtitna“.

