Molise, sindaco di Campobasso pronto al ricorso al Tar sul Piano ospedaliero

NAPOLI – “Già dalla scorsa settimana come Amministrazione comunale abbiamo inteso conferire un mandato esterno, a uno studio privato, per produrre un ricorso al Tar proprio sul Pos (Piano ospedaliero, ndr) presentato giorni fa dal presidente della Regione e Commissario ad acta della Sanità regionale, Donato Toma”. Lo annuncia in una nota il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina spiegano che “la nostra azione, alla luce anche di ciò che ha prodotto la discussione in Consiglio regionale di ieri, aveva e ha una ragione d’essere profonda, radicata nell’intenzione di tutelare e preservare i servizi sanitari che vengono offerti ai cittadini molisani nelle strutture presenti su tutto il territorio regionale a partire dall’Ospedale Cardarelli di Campobasso che, per quanto è rinvenibile nel citato Pos, continua a perdere il suo ruolo di ospedale pubblico regionale ‘hub'”.



Nelle prossime ore, rimarca Gravina, “si valuterà, quindi, se depositare o meno il ricorso, visto anche quanto votato dal Consiglio regionale. Resta un fatto, ovvero che i sindaci sono stati tagliati fuori da ogni confronto sul tema ed è per questo che si fa appello affinché ci si unisca a questa iniziativa, patrocinata dallo studio legale Ruta e dall’avvocato Romano, qualora il Commissario non revochi il Pos”.