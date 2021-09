Pillon, “giustizia divina” su Morisi e la “corrente Mykonos”: la smentita non ferma i social

MILANO – Il senatore leghista Simone Pillon di nuovo nel mirino dei social. L’esponente della Lega, alfiere della battaglia contro il ddl Zan, in un’intervista rilasciata al Foglio ha infatti parlato di “giustizia divina” per il caso Morisi e della presenza di una “corrente Mykonos” composta dai “gay della Lega”.

Immediata la smentita dello stesso senatore, che ha parlato di “un mix di molte parole che non ho detto, miscelate con alcune parole strumentalmente decontestualizzate, nel quale non mi riconosco in alcun modo, e che non rendono giustizia né a Luca Morisi, né a Matteo Salvini e neppure a me”.

Ma ‘scripta manent’ e la rete non perdona. Nell’intervista rilasciata al Foglio, infatti, si legge: “La giustizia divina ha fatto il suo corso. A me questo Morisi non è mai piaciuto. Mai. Poi mi ha sempre fatto la guerra, ora capisco tante cose. Per me è una brutta notizia per l’uomo e pregherò per lui nonostante la guerra che mi ha sempre fatto, ma magari è una bella notizia per la Lega”.

A far discutere anche le parole sulla “corrente Mykonos” all’interno della Lega: “Sono i gay del mio partito. Li conosco tutti. Tra Camera e Senato non bastano due mani per contarli. Niente di personale, ci mancherebbe. Ognuno vive come vuole. Basta saperlo. Questo sì”.

“Ritornano i classici intramontabili, oggi l’intervista a sua insaputa”, commentano alcuni utenti su twitter mentre altri si appellano al ‘karma’: “la casa di carta leghista sta crollando sotto il quantitativo industriale di ipocrisia sparso in questi anni”.