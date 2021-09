Sul Comune di Pontassieve appare la scritta “No green pass” con una svastica

FIRENZE – “No green pass” e subito dopo una svastica. È la scritta, lunga diversi metri e vergata con vernice verde, comparsa sul palazzo comunale di Pontassieve, a Firenze.

Si tratta, commenta la sindaca Monica Marini postando le foto su Facebook, di “un atto grave e offensivo per tutta la comunità che rappresento. Un gesto contro cui stiamo già agendo come amministrazione, perché non si può continuare a tollerare questa vergognosa retorica strumentale che si nutre di ignoranza e malafede. Io e tutta la giunta presenteremo denuncia e ci costituiremo parte civile contro chi ha imbrattato il palazzo comunale per atti vandalici contro il patrimonio e per apologia di fascismo“, scrive.

NARDELLA: “UN ACCOSTAMENTO VERGOGNOSO, NON CI FACCIAMO INTIMORIRE”

Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, condanna la scritta comparsa sul palazzo comunale di Pontassieve, quel ‘no green pass’ seguito da una svastica. “Un atto vandalico. Un gesto vigliacco con un accostamento vergognoso. Non ci facciamo intimorire“, dice esprimendo solidarietà alla sindaca Monica Marini e a tutta la comunità.

