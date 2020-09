VIDEO | Violenza donne, il Garante dei minori del Lazio: “Al lavoro per tutelare i bambini”

BARI – Nei casi di bimbi figli di donne vittime di violenza “il nostro lavoro si basa sul rispetto della convenzione Onu sul diritto del fanciullo ovvero mettere in sicurezza il minore e intervenire per evitare qualsiasi tipo di conseguenza“. Lo dichiara alla Dire il garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, da Bari dove partecipa alla due giorni organizzata per presentare il codice etico del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari. I minori spesso vengono affidati alle comunita’ o in alcuni casi con il genitore violento. “Affronteremo questo tema tra le altre cose in questi giorni e penso che anche su questo faremo in modo da dare vita a linee guida, come abbiamo fatto sul codice salute, da poter applicare in tutto il Paese”, aggiunge il garante che considera il codice fatto con i colleghi di tutte le Regioni d’Italia su minori e salute “un passo molto importante”. “Adesso – conclude Marzetti – continueremo a incontrarci nelle varie sedi dei garanti per portare avanti questo codice e tante altre iniziative”.

di Alba Di Palo