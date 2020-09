‘Zero il folle’, alla vigilia dei 70 anni la serata evento su Canale 5

ROMA – Una serata evento per omaggiare Renato Zero, che mercoledì 30 settembre compirà 70 anni. È quella che propone Canale 5, dove domani, martedì 29 settembre, in prima serata andrà in onda “Zero il folle”. Protagoniste le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima del lockdown.

Un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, con 45 milioni di dischi venduti, raccontato dalle sue canzoni e dalla presenza di alcuni ospiti speciali: Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo. La regia è di Roberto Cenci.