VIDEO | A 77 anni dalle quattro giornate di Napoli, de Magistris: “Prima a liberarsi dal nazifascismo”

NAPOLI – “27-30 settembre 1943: Napoli e’ stata la prima citta’ d’Europa a liberarsi con una rivolta di popolo dall’occupazione nazifascista – ricorda questa mattina il sindaco Luigi de Magistris, in occasione celebrazione del 77esimo anniversario delle 4 giornate di Napoli, episodio cardine della Resistenza partenopea -. Da oggi – aggiunge il sindaco – ricordiamo in maniera ancora piu’ forte il ponte della Sanita’, Maddalena Cerasuolo, Gennarino Capuozzo, donne e bambini, a rammentarci che nelle nostre radici ci sono i valori dell’antifascismo, della liberta’, dell’uguaglianza e della giustizia, per lottare per i diritti ora e nel futuro. Napoli – conclude de Magistris – sempre antifascista”.

CORONAVIRUS, DE MAGISTRIS: “NON PROVOCHI PANDEMIA DELLE LIBERTÀ”



Parla di Resistenza e Covid il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione delle celebrazioni per ricordare le 4 giornate, che 77 anni fa portarono alla cacciata degli invasori nazisti dal capoluogo campano: “Rispetto al Covid e’ una liberazione diversa. Questa e’ una pandemia sanitaria, che non deve pero’ provocare una pandemia delle liberta’. Bisogna provare a far convivere diritti diversi – prosegue il sindaco -, il primo in assoluto oggi e’ il diritto alla salute, ma non dimentichiamo gli altri diritti”. “Ecco perche’ anche Napoli – rimarca de Magistris – di questi tempi ha tentato di sottolineare quest’aspetto: non bisogna approfittare della pandemia per restringere le liberta’”.