Chiara Ferragni come la Madonna, il Codacons la denuncia: “Blasfemia”

“Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere – spiega il Codacons in un comunicato–. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria “macchina da soldi” finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”. Il Codacons ha inviato l’esposto pure a papa Francesco “affinché si pronunci contro tale squallida e inutile provocazione”.

Il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha commentato su Twitter la notizia della denuncia con un laconico “Mi mancavano”. Il tweet allude ai precedenti scontri tra l’associazione dei consumatori e la coppia. A marzo infatti il Codacons denunciò Fedez-Ferragni accusando la piattaforma da loro utilizzata- Gofundme- di applicare commissioni “ingannevoli” nell’ambito della raccolta fondi a sostegno della terapia intensiva del San Raffaele. Per chiarire la cosa si è mossa anche l’Antitrust. Dopo gli attacchi del rapper, poi, il Codacons presentò nei suoi confronti una denuncia per diffamazione.