PALERMO – Fiamme altissime e una coltre di fumo visibile da diverse parti della città. Catania teme per l’incendio che si è sviluppato in una ditta che produce e lavora materiale in plastica nella zona industriale.

L’INCENDIO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento Sud e da quello di Paternò. L’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, si sta sviluppando all’esterno coinvolgendo rifiuti e materiale di scarto.

L’incendio nella zona industriale di Catania

Sul posto anche la polizia, il 118, i volontari della Protezione civile e il personale della Forestale. Tutte le forze in campo sono impegnate nell’arginare le fiamme e ridurre al minimo il rischio ambientale.