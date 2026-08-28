venerdì 28 Agosto 2026

Ora l’ex ministro della Difesa ucraino lavora per l’Italia

Crosetto ha nominato consulente per l’innovazione Mykhailo Fedorov, rimosso a luglio da Zelensky nonostante le proteste in piazza

Data pubblicazione: 28-8-2026 ore 20:32Ultimo aggiornamento: 28-8-2026 ore 20:32

ROMA – L’ex ministro della Difesa ucraino ora lavora per il ministro della Difesa italiano. Guido Crosetto ha nominato consulente per l’innovazione Mykhailo Fedorov, l’uomo di punta del governo Zelensky rimosso a luglio tra le proteste di piazza.

“Ho ricevuto la visita di Mykhailo Fedorov, già ministro della difesa ucraino e con una significativa esperienza nel campo dell’innovazione digitale applicata alla pubblica amministrazione e alla difesa – ha scritto Crosetto in una nota – Occasione di approfondimento, in particolare, sul tema dei droni, dei sistemi unmanned e della difesa aerea, oltre a un confronto sull’evoluzione dell’ecosistema tecnologico.
In uno scenario caratterizzato da trasformazioni repentine e senza precedenti, nel quale il cambiamento costituisce una costante, è imprescindibile ricercare opportunità di confronto e di scambio di esperienze. Per questo sono lieto che Mykhailo Fedorov abbia accettato di offrirmi la sua consulenza quale Advisor per l’Innovazione della Difesa.

Oggi non basta più la semplice conoscenza delle nuove tecnologie: è essenziale la capacità di adeguare i processi organizzativi, trasformando rapidamente la sperimentazione in soluzioni operative utilizzabili su larga scala. I mutati scenari e le nuove modalità di conduzione dei conflitti richiedono infatti di rendere sempre più efficienti i processi di sviluppo e produzione nazionale coniugando l’eccellenza tecnologica con la capacità industriale e la rapidità di risposta alle sfide future”.

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