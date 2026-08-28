I dispersi in Nepal sono raddoppiati: ora sono quasi 2.000

ROMA – I dispersi sono ora quasi 2.000. Secondo le autorità nepalesi, almeno 1.900 persone risultano introvabili dopo la devastante alluvione lampo che ha colpito l’Himalaya mercoledì, un numero che raddoppia la stima precedente, mentre i soccorritori proseguono le ricerche dei sopravvissuti.
Il raddoppio delle stime si deve – ha spiegato l’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze – al fatto che i produttori di energia idroelettrica nella valle del fiume allagata hanno segnalato la scomparsa di circa 900 persone legate ai progetti.
Le autorità nepalesi hanno dichiarato di aver tratto in salvo finora oltre 3.700 persone. Secondo una valutazione preliminare della Federazione Internazionale della Croce Rossa, circa 93.000 persone in Nepal necessitano di assistenza.