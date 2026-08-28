Ranucci fuori da Report: al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

ROMA – Cambio forzato al vertice di Report. Dopo nove anni alla guida del programma, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione di Rai 3. La Rai ha ufficializzato la decisione annunciando anche i due giornalisti che prenderanno il posto di Ranucci: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.



Per Ranucci, l’azienda avrebbe messo sul tavolo tre possibili alternative professionali: un trasferimento al Tg3, un incarico a RaiNews oppure una corrispondenza da una sede estera.



Secondo quanto comunicato da Viale Mazzini, la nuova conduzione partirà dalla prossima stagione e sarà affidata a una coppia di giornalisti scelti attraverso il concorso Rai. Una formula che, nelle intenzioni dell’azienda, dovrebbe inaugurare una nuova fase.

Presutti è già nella squadra di Report dal 2018. Piervincenzi invece è in Rai dal 2016, e ha sempre lavorato come inviato investigativo. Nel 2017, da inviato di “Nemo”, fu colpito da una testata in faccia da Roberto Spada.

LA NOTA

La Rai comunica che, “a partire dalla prossima stagione, la conduzione di ‘Report’ sara’ affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta – riferisce la nota – apre una nuova fase per uno dei programmi piu’ importanti dell’offerta di approfondimento del Servizio pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalita’ e dell’esperienza maturata sul campo.

Giulia Presutti e’ da anni giornalista e inviata di ‘Report’. Il suo percorso professionale e’ fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai e’ risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all’interno dell’azienda e nel lavoro quotidiano sul campo.

Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta a ‘Report’ una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. E’ stato inviato e conduttore di programmi Rai quali ‘Nemo – Nessuno escluso’ e ‘Popolo Sovrano’, lavorando su temi sociali, criminalita’, periferie e realta’ territoriali. Nel 2017, durante un’inchiesta realizzata per “Nemo” a Ostia, fu aggredito insieme all’operatore Edoardo Anselmi: un episodio diventato uno dei simboli del giornalismo d’inchiesta sul campo. La scelta di Presutti e Piervincenzi vuole dunque sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalita’ interne all’azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza”.

“Nell’ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali”. La Rai, si legge nella nota, ha sottoposto a Sigfrido Ranucci “tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l’esperienza maturata in Rai, nell’ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell’Azienda”.

La Rai “ritiene che il valore del giornalismo d’inchiesta, da sempre elemento distintivo dell’offerta informativa del Servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell’autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un’imparzialità rigorosa possono assicurare. Con la nuova conduzione a due di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori del concorso Rai, l’Azienda investe su nuove generazioni di giornalisti d’inchiesta e sul valore informativo di un vero Servizio Pubblico”.

LA PROTESTA DEGLI INVIATI

INVIATI DI REPORT: PROPOSTA IRRICEVIBILE, PRONTI AD ANDARCENE

La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. Nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma#report #reportrai3 pic.twitter.com/6C4CCfEV1S — Giulia Innocenzi (@giuliainnocenzi) August 28, 2026

LE REAZIONI

“Giusto così. Ora si faccia chiarezza”, commenta Matteo Salvini, su X. “La destra ha ottenuto il suo obiettivo: dopo anni di attacchi e querele a Ranucci e Report, facendo saltare la trasmissione senza aspettare che i magistrati facessero chiarezza su quanto accaduto. L’obiettivo era far saltare Report, mi pare evidente”, dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Da anni ci provavano. In tutti i modi”, dice il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia, prima di iniziare un dibattito alla Festa de l’Unità di Modena. Togliere Ranucci da Report significa colpire una trasmissione coraggiosa, spesso urticante – verso tutti – ma indispensabile per il servizio pubblico e la stessa democrazia. Questa destra non sopporta quei controlli, quei pesi e contrappesi e quei contropoteri tipici, come il giornalismo d’inchiesta, di una democrazia liberale. Ranucci – lo abbiamo detto da subito – ha sbagliato a frequentare un personaggio come Lavitola. Ma i fatti sono che questa frequentazione non ha influenzato mai i contenuti della trasmissione e che ha prodotto un attentato di cui Ranucci è stato vittima. L’impressione, più di una impressione, è che si pratichi una sorta di regolamento di conti e di indebolimento di una trasmissione che deve invece essere difesa e sostenuta”.

“Fratelli d’Italia con la scelta di affidare la conduzione di Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi auspica che la trasmissione ‘Report’ torni finalmente a fare il suo vero mestiere, quello per cui tutti i cittadini pagano il canone, ovvero il giornalismo d’inchiesta. L’auspicio è che torni a essere una trasmissione d’inchiesta credibile, dopo anni in cui la sua funzione originaria è stata distorta a vero e proprio organo di faziosa propaganda politica e ideologica. Un definitivo cambio di rotta nel rispetto del pluralismo, della storia della Rai e dello stesso giornalismo d’inchiesta”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione Vigilanza Rai.

“Aver fatto fuori Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report era un obiettivo di questo governo e oggi lo hanno portato a termine. Non abbiamo nulla contro i giornalisti indicati per la conduzione, ma queste modalità rappresentano un vero e proprio golpe. Non solo si fa fuori quello che fino a prova contraria resta una vittima, ma non c’è stato alcun reale coinvolgimento della redazione. L’Italia ripiomba nei tempi bui dell’editto bulgaro di Berlusconi con quello che possiamo definire “Editto Meloni”. Ogni azione ha risposto ad una strategia precisa: silenziare la commissione di vigilanza per due anni, occupare il servizio pubblico in tutti i modi, marginalizzare le poche voci scomode rimaste e accompagnarle alla porta o farle fuori attraverso un’operazione di killeraggio mediatico che non ha precedenti. Ripeto: nessun pregiudizio verso chi andrà a condurre, ma quello che è accaduto in queste settimane resterà per sempre una macchia nella storia della Rai.

Massima solidarietà alla redazione di Report e vicinanza nei confronti di Sigfrido Ranucci. TeleMeloni ha toccato il fondo più basso del suo servilismo. Da oggi quando la maggioranza verrà a parlarci di ricostituire la commissione di vigilanza, le nostre barricate saranno ancora più alte. Nessun dialogo con chi ha messo in piedi e portato a termine questa operazione brutale, autoritaria e fascista. A chi dentro la Rai guarda con sgomento quello che sta accadendo diciamo di tenere duro: manca poco e i responsabili di questo sfacelo dovranno fare le valigie”. Così la senatrice M5S Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza Rai.

“La decisione di estromettere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report è gravissima: la Rai punisce quella che, fino a prova contraria, resta la vittima di un attentato e colpisce uno dei pochi spazi del servizio pubblico che ancora svolgono un giornalismo d’inchiesta libero e indipendente. Non c’è stato, inoltre, alcun reale coinvolgimento della redazione, costretta ad apprendere la decisione dalle agenzie e ora pronta ad abbandonare in blocco il programma. Presutti e Piervincenzi sono due ottimi professionisti e nei loro confronti non c’è alcun pregiudizio. E’ evidente che la destra ha usato la vicenda dell’attentato per far demolire Report». Lo dichiarano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.