Leone XIV sarà il primo Papa a partecipare alla processione della Madonna del Lago, a Castel Gandolfo

di Amelia Cartia
ROMA – Castel Gandolfo si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella storia. In occasione della tradizionale processione della Madonna del Lago del 29 agosto, Papa Leone XIV salirà a bordo del battello Falco del Parco regionale dei Castelli Romani, diventando il primo Pontefice a partecipare alla suggestiva processione sulle acque del lago Albano.
Il presidente Boccali sottolinea in una notacome l’iniziativa rappresenti anche un’opportunità per valorizzare il lago e far conoscere a un pubblico più ampio il patrimonio naturalistico dell’area protetta. La presenza del Pontefice consentirà di accendere i riflettori non solo sul borgo di Castel Gandolfo ma anche sulla biodiversità del bacino lacustre e sull’impegno per la tutela del Creato. Il Parco contribuirà inoltre all’organizzazione dell’evento con i Guardiaparco per la gestione del previsto grande afflusso dei fedeli.
“L’idea di coinvolgere il Papa nella processione sul lago Albano di Castel Gandolfo- spiega il presidente dell’Ente Parco Ivan Boccali- nacque già lo scorso anno, dalla convinzione che la navigazione notturna sul lago rappresenti un’esperienza di straordinaria suggestione. Questo eccezionale risultato è frutto di un lavoro condiviso tra più soggetti, riconoscendo il merito agli organizzatori che hanno saputo trasformare l’intuizione iniziale in un progetto concretamente giunto all’attenzione del Santo Padre”.
Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Luciano Sciurba presso l’aula consiliare di Castel Gandolfo, hanno partecipato il sindaco Alberto De Angelis, il presidente del Parco dei Castelli Romani Ivan Boccali, rappresentanti delle amministrazioni locali, delle Diocesi interessate, delle Forze dell’Ordine e delle associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento.